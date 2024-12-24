Замула забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом». У него 7 очков в 25 играх при «минус 13»

Защитник «Филадельфии» отличился в матче с «Пингвинс» (3:7) в регулярном чемпионате НХЛ. В активе 24-летнего россиянина стало 7 (2+5) очков в 25 играх в текущем сезоне при полезности «минус 13» и среднем времени на льду 16:23.