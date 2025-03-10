Уральский завод утроил выручку благодаря господдержке: «Не было привычки просить»

Российский бизнес оказался перед непростым выбором: с одной стороны, уход западных производителей и дорогая валюта открыли возможности занять новые ниши, а с другой, высокая ключевая ставка лишает предпринимателей «дешевых» денег.
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