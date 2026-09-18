Украина метит в распорядители канадского СПГ для Европы

Для этих целей «Нафтогаз» забронировал на 11 лет плавучий терминал в Клайпеде Светлана Гомзикова Фото: Stefan Sauer / DPA/ Global Look Press Материал комментируют: Богдан Безпалько Владимир Демидов Украинский «Нафтогаз» рассматривает возможность поставок канадского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.