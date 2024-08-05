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Польский ксёндз поплатился за содомию в отношении инвалидов в Казахстане - пока только госнаградой...

Польский ксёндз поплатился за содомию в отношении инвалидов в Казахстане - пока только госнаградой...

Президент Польши Анджей Дуда принял решение лишить ксёндза Кшиштофа Куриловича рыцарского креста ордена «Полония Реститута».

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