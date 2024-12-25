Нижегородцы показали самые необычные новогодние ёлки

Представить Новый год без праздничной ёлки сегодня просто невозможно. В магазинах, поликлиниках, на улицах и рабочих местах — везде мы можем видеть зеленых пушистых красавиц, украшенных тысячами огней, яркими игрушками и мишурой.
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