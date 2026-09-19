БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Виноваты русские диверсанты, доказательств нет»: В Болгарии снова горят военные склады

«Виноваты русские диверсанты, доказательств нет»: В Болгарии снова горят военные склады

Из-за авральных темпов работы европейского ВПК цена малейшей халатности становится огромной, но среди своих виновных не ищут Константин Ольшанский Фото: Соцсети В ночь на 12 сентября на складе боеприпасов оружейной компании EMCO в районе села Горни-Вырпишта (Габровская область) вспыхнул пожар, перекинувшийся еще на два хранилища из одиннадцати и приведший к детонации снарядов.

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