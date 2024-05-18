Q School 1 2024. Результаты, расписание матчей

Даты проведения: 21 — 26 мая 2024 Название турнира: Квалификация School 1 2024 Тип турнира: Мэйн Тур (квалификация, отборочный) Qualifying School Арена: Morningside Arena Место проведения (населенный пункт, город, страна): Лестер, Англия, Великобритания Победитель предыдущего турнира: — Q School 1 2024 Все новости и результаты Q School 2024 Призовой фонд Q School 1 2024 по снукеру: Призовые Q School 1 2024 Общий призовой фонд — фунтов стерлингов [свернуть] Сенчури брейки Q School 1 2024 по снукеру: Cотенные серии Q School 1 2024 [свернуть] Расписание матчей и результаты Q School 1 2024 по снукеру: Финал Будет определён (-) Будет определён начало 26.