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AntennaDaily

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Pre-Shower Makeup: новый тренд сначала нанести макияж, а уже потом отправиться в душ

Pre-Shower Makeup: новый тренд сначала нанести макияж, а уже потом отправиться в душ

В beauty-индустрии появился тренд, который звучит как ошибка в расписании: сначала нанести макияж, а уже потом отправиться в душ.

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