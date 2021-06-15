Протасевич назвал Тихановскую "святой невинностью"

Арестованный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, Роман Протасевич заявил, что не может сказать ничего плохого о лидере белорусской оппозиции Светлане Тихановской, и назвал ее "святой невинностью".
Арестованный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, Роман Протасевич заявил, что не может сказать ничего плохого о лидере белорусской оппозиции Светлане Тихановской, и назвал ее "святой невинностью".
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