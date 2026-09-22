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test mazurok

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☔️ Сильные дожди накроют Симферополь 22 и 23 сентября

☔️ Сильные дожди накроют Симферополь 22 и 23 сентября Со второй половины дня 22 сентября и до утра 23 сентября жителей города ожидает сильный дождь — 30-50 миллиметров, сообщает ГУ МЧС России по Крыму.

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