Россия отправляет гумпомощь в Армению, а Армения в Киев

ЮК

Юрий Кондрацкий

Может уже пора перестать за бесплатно кормить за счёт России все эти независимые страны: Армению, Грузию, Абхазию, Южную Осетию, Азербайджан и т.п. пусть платят по полной как америкосам, своими природными ресурсами, геополитическими интересами... А то как получать все хотят, а как платить всё америкосам....