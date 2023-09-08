Автор: ГРИГОРИЙ ЛЕВИН В российско-армянских отношениях наметился страшный раскол! Последние заявления Пашиняна о том, что Армения присоединяется к Римскому статуту, что Россия отдаляется от Армении и не хочет обеспечить безопасность армянского народа и её территории, что миссия миротворцев в Нагорном Карабахе провалена… вынуждают Россию делать ответные громкие заявления.
Россия отправляет гумпомощь в Армению, а Армения в Киев
Комментарии
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юф
юра федулов
Похоже, иы на самом деле идиоты в лице нашей власти.
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17 час.
ЮК
Юрий Кондрацкий
Может уже пора перестать за бесплатно кормить за счёт России все эти независимые страны: Армению, Грузию, Абхазию, Южную Осетию, Азербайджан и т.п. пусть платят по полной как америкосам, своими природными ресурсами, геополитическими интересами... А то как получать все хотят, а как платить всё америкосам....
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3 час.
НЗ
Наталья Зверева
да сколько можно в ущерб своих людей кормить таких сук
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2 час.
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