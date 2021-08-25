Мировое обозрение

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Самолет МО РФ доставил в Таджикистан жителей страны, эвакуированных из Афганистана

Самолет МО РФ доставил в Таджикистан жителей страны, эвакуированных из Афганистана

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Самолет Минобороны России доставил на аэродром Гиссар в Таджикистане жителей этой страны, эвакуированных из Афганистана.

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