Военное обозрение

3 453 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Дуракам закон не писан.Премьер-министр Л...
  • Елизавета Белая
    Баба Яга эта Урсула. Не нарушала бы ты заповедей Божьих: не убий, не возжелай имущества ближнего  своего. Ведь уже не...Глава Еврокомисси...
  • Misha Glusch
    скоро цырский причина будэ другая, кода твое воинство сиволапое на куев двинется...Командующий СВ ВС...

В Пентагоне заявили об «ошибке в расчётах», признав факт поставок Украине оружия и техники по завышенной цене

В Пентагоне заявили об «ошибке в расчётах», признав факт поставок Украине оружия и техники по завышенной цене

Американское военное ведомство заявляет о якобы допущенной ошибке в расчётах стоимости поставленного Украине оружия.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх