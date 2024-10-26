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Глава МИД Венгрии оценил парламентские выборы в Грузии

Глава МИД Венгрии оценил парламентские выборы в Грузии

Грузинский народ на выборах выразил свою волю, несмотря на попытки вмешаться извне. В результате правящая партия «Грузинская мечта» победила с большим преимуществом, с таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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