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Фернандо Алонсо: «Если реально смотреть на вещи, мы должны побороться за место в топ-5»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, что постарается выйти в лидеры на первом круге Гран-при Канады.

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