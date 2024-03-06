Учёные доказали существование золотых кротов в Южной Африке

Новое исследование подтверждает существование вида кротов, долгое время считавшегося вымершим.Учёные из университета Претории доказали, что популяция золотых кротов де Винтона до сих пор обитает в Южной Африке.
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