Орловским школьницам выплатят по 100 000 рублей за беременность и роды

В Орловской области расширили список получателей единовременной выплаты в 100 тысяч рублей. Теперь, помимо студенток, на эту меру поддержки смогут рассчитывать и школьницы, вставшие на учет в связи с беременностью.
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