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Очень трудный тест: угадайте любимые фильмы-сказки вашего детства с лучшим Кащеем и Бабой-Ягой всех времен и народов — Георгием Милляром

Очень трудный тест: угадайте любимые фильмы-сказки вашего детства с лучшим Кащеем и Бабой-Ягой всех времен и народов — Георгием Милляром

Ностальгически, тепло и душевно, только рожденные и выросшие в СССР не пройдут! фото: YouTubeЭтот тест — в память о мастере совершенно сказочных перевоплощений, знаменитом советском актере Георгии Милляре.

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