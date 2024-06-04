Ностальгически, тепло и душевно, только рожденные и выросшие в СССР не пройдут! фото: YouTubeЭтот тест — в память о мастере совершенно сказочных перевоплощений, знаменитом советском актере Георгии Милляре.
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