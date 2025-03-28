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Царьград

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Коркино мало? Цыгане устроили беспредел в соседнем регионе

Коркино мало? Цыгане устроили беспредел в соседнем регионе

Местные жители боятся повторения событий Челябинской области, где таборяне убили таксистку.Жители села Кротовка в Самарской области обратились к властям с просьбой о защите от действий местной цыганской общины, которые, по их словам, нарушают общественный порядок.

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