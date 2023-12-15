Politico: Шольц предложил Орбану выйти за кофе во время обсуждения Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти и попить кофе после того, как обсуждение лидеров стран Европейского союза по вопросу начала переговоров о членстве в объединении Украины зашло в тупик.
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