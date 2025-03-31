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Новости СВО: отмена прекращения огня, перенос переговоров и расплата за оружие НАТО

Новости СВО: отмена прекращения огня, перенос переговоров и расплата за оружие НАТО

БлокнотРУ Россия готова пересмотреть мораторий на удары по украинской энергетике Москва оставляет за собой право отказаться от соблюдения ранее введённого моратория на удары по украинской энергетической инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
Трамп и не думал отменять поставки вооружений и предоставления развед данных. Россия опять наступила на одни и тк же грабли. это как и Минские соглашения 8 лет водили за нос и сейчас одно и тоже. нужны жесткие требования . а не выпрашивание себе место в мире.
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3 час.
Gennady Sokolovsky
Того придурка непричёсанного, пиндосского, сильно удивила позиция России - зеля НЕЛЕГИТИМНЫЙ... Они же, эти твари, первые и будут потом &quot;по судам таскать&quot; кого угодно, только не себя.
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3 час.
СК
Сергей Ковалев
все эти и последующие &quot;моратории&quot; ничто иное, как лапша на уши. и это понимают все. поэтому, продемонстрировав принципиальную готовность к разговору, Россия имеет право в любой момент, ссылаясь на нарушения вторых и третьих лиц, собраться и разнести весь этот балаган вдребезги пополам. своей неторопливостью мы уже помогли гегемону в унасекомлении Европы. считаем, - вопрос закрыт. дальше что? не пора ли ставить точку в этом конфликте на условиях России, ес-сно? - пора, брат, пора!
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56 мин.
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