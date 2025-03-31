БлокнотРУ Россия готова пересмотреть мораторий на удары по украинской энергетике Москва оставляет за собой право отказаться от соблюдения ранее введённого моратория на удары по украинской энергетической инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Новости СВО: отмена прекращения огня, перенос переговоров и расплата за оружие НАТО
Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
Трамп и не думал отменять поставки вооружений и предоставления развед данных. Россия опять наступила на одни и тк же грабли. это как и Минские соглашения 8 лет водили за нос и сейчас одно и тоже. нужны жесткие требования . а не выпрашивание себе место в мире.
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3 час.
Gennady Sokolovsky
Того придурка непричёсанного, пиндосского, сильно удивила позиция России - зеля НЕЛЕГИТИМНЫЙ... Они же, эти твари, первые и будут потом "по судам таскать" кого угодно, только не себя.
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3 час.
СК
Сергей Ковалев
все эти и последующие "моратории" ничто иное, как лапша на уши. и это понимают все. поэтому, продемонстрировав принципиальную готовность к разговору, Россия имеет право в любой момент, ссылаясь на нарушения вторых и третьих лиц, собраться и разнести весь этот балаган вдребезги пополам. своей неторопливостью мы уже помогли гегемону в унасекомлении Европы. считаем, - вопрос закрыт. дальше что? не пора ли ставить точку в этом конфликте на условиях России, ес-сно? - пора, брат, пора!
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56 мин.
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