Новости СВО: отмена прекращения огня, перенос переговоров и расплата за оружие НАТО

САША ЛЕПАЕВ Трамп и не думал отменять поставки вооружений и предоставления развед данных. Россия опять наступила на одни и тк же грабли. это как и Минские соглашения 8 лет водили за нос и сейчас одно и тоже. нужны жесткие требования . а не выпрашивание себе место в мире.

Gennady Sokolovsky Того придурка непричёсанного, пиндосского, сильно удивила позиция России - зеля НЕЛЕГИТИМНЫЙ... Они же, эти твари, первые и будут потом "по судам таскать" кого угодно, только не себя.