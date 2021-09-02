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Мутко пообещал решить жилищный вопрос за 9 лет

Мутко пообещал решить жилищный вопрос за 9 лет

Во многом решение жилищного вопроса будет зависеть от доходов людей Жилищный вопрос будет решен до 2030 года.

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Сергей Иванов
Опять сутки выплывают...
ledenez107 Русская
Ну если Мутко пообещал -то конечно так и будет Ведь такие обещание ничего не стоят. Сейчас вообще выйти на трибуну и наобещать -это как два пальца об асфальтВон, давеча обещали , что не будет повышения пенсионного возраста, а теперь с таким же жаром обещают , что его отменят...

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