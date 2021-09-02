Мутко пообещал решить жилищный вопрос за 9 лет

URA.RU – мы рассказываем интересные историиПолитикаМутко пообещал решить жилищный вопрос за 9 летВо многом решение жилищного вопроса будет зависеть от доходов людей Жилищный вопрос будет решен до 2030 года.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ИвановОпять сутки выплывают...LРledenez107 РусскаяНу если Мутко пообещал -то конечно так и будет Ведь такие обещание ничего не стоят. Сейчас вообще выйти на трибуну и наобещать -это как два пальца об асфальтВон, давеча обещали , что не будет повышения пенсионного возраста, а теперь с таким же жаром обещают , что его отменят...Комментировать
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