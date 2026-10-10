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Газета.ру

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Telegraph: сделкой с Россией Трамп попытался вернуть поддержку избирателей

Telegraph: сделкой с Россией Трамп попытался вернуть поддержку избирателей

Сделка с Россией по дизельному топливу является последней попыткой президента США Дональда Трампа вернуть свою поддержку среди избирателей пред выборами американский конгресс, которые состоятся 3 ноября.

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