ИА Реалист

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«Израиль больше не звезда на флаге США»: израильский министр по нацбезопасности раскритиковал Байдена

«Израиль больше не звезда на флаге США»: израильский министр по нацбезопасности раскритиковал Байдена

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Министр по национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир обрушился с критикой на президента Соединенных Штатов Джо Байдена за его недавние высказывания, в которых он назвал нынешнее израильское правительство «самым экстремистским», которое он видел в истории страны.

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Комментарии
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Людмила
президент самой экстремистской страны назвал нынешнее израильское правительство «самым экстремистским»...😛
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18 час.
АЛ
Александр Львов
Старый маразматик помешанный на ЛГБТ и неграх,возомнил себя богом!!!А,Израиль одно из всей своры,не побоялся заявить правду,а остальные продолжают сосать!!!
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15 час.

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