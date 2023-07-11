«Израиль больше не звезда на флаге США»: израильский министр по нацбезопасности раскритиковал Байдена

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Министр по национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир обрушился с критикой на президента Соединенных Штатов Джо Байдена за его недавние высказывания, в которых он назвал нынешнее израильское правительство «самым экстремистским», которое он видел в истории страны.