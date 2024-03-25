"Это нелюдь": Близкие террориста Мирзоева решились на откровения. Всплыла неудобная деталь

Денис Зарюгин

На самом деле мигранты из Средней Азии очень трусливы, и как только понимают, что может быть наказание, они и про родную маму любые откровения напоют. Сколько мы уже по интернету этих соплей видели, сначала толпой нападут на русского безоружного, убью, или изобьют до полусмерти, а потом, когда их поймают, слезливо извиняются, дескать не хотели, он сам на нож прыгнул несколько раз. Про них даже мем сложили: "Ты только один приходи, мы тоже один придём, и нож с собой не бери, у нас будет!" Ни в коем случае нельзя им верить, только полная депортация всем кишлаком на историческую родину может хоть как-то обезопасить нас и наших детей!!!!!