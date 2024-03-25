Родственники Далерджона Мирзоева не стали скрывать, что сами бы закидали его камнями за содеянное. Вместе с тем выяснилось, как складывалась жизнь террориста в России до страшных событий 22 марта.
"Это нелюдь": Близкие террориста Мирзоева решились на откровения. Всплыла неудобная деталь
Комментарии
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ТЗ
Татьяна Здоровцева
Верить им нельзя.
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9 час.
Денис Зарюгин
На самом деле мигранты из Средней Азии очень трусливы, и как только понимают, что может быть наказание, они и про родную маму любые откровения напоют. Сколько мы уже по интернету этих соплей видели, сначала толпой нападут на русского безоружного, убью, или изобьют до полусмерти, а потом, когда их поймают, слезливо извиняются, дескать не хотели, он сам на нож прыгнул несколько раз. Про них даже мем сложили: "Ты только один приходи, мы тоже один придём, и нож с собой не бери, у нас будет!" Ни в коем случае нельзя им верить, только полная депортация всем кишлаком на историческую родину может хоть как-то обезопасить нас и наших детей!!!!!
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7 час.
ИП
Игорь Петров
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1 час.
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