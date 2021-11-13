Главком ВМФ: 26 ноября будет спущен на воду корабль противоминной обороны «Анатолий Шлемов»

Главком ВМФ: 26 ноября будет спущен на воду корабль противоминной обороны «Анатолий Шлемов»

Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) для ВМФ РФ.

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