Ещё один проект глобалистов трещит по швам. Лондон узнал о Котельниках

АЗ

Андрей Зарубкин

Не так давно сообщили о поимке банды мигрантов. Днем они строили дом для какого-то чиновника, а ночью шипованной дорожкой останавливали автомашины и убивали пассажиров. Когда у них спросили зачем они это делали, они ответили, что тренировались убивать русских. В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА. Зачем России лечить, учить, выдавать пособия семьям мигрантов?