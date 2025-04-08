Ещё один проект глобалистов трещит по швам. Лондон узнал о Котельниках

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Не так давно сообщили о поимке банды мигрантов. Днем они строили дом для какого-то чиновника, а ночью шипованной дорожкой останавливали автомашины и убивали пассажиров. Когда у них спросили зачем они это делали, они ответили, что тренировались убивать русских. В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА. Зачем России лечить, учить, выдавать пособия семьям мигрантов?
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