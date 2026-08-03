Financial Times: Пожары и жара в Европе нанесли ущерб в 3 млрд евро

В 2026 году лесные пожары и аномальная жара обошлись Европе в более чем 3 миллиарда евро. Financial Times сообщает, что наиболее пострадали Франция, Испания и другие страны еврозоны, сгорело около 0,5 миллиона гектаров земель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии