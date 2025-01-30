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Мода и Шоу-бизнес

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Джастин Бибер ужаснул поклонников сменой имиджа: «Выглядит как старик»

Джастин Бибер ужаснул поклонников сменой имиджа: «Выглядит как старик»

Джастин Бибер решился на кардинальную смену имиджа: певец побрился налысо. В новом образе исполнителя хита Baby папарацци застали на прогулке по Нью-Йорку в минувшую среду — это был один из тех редких выходов Джастина, когда он не прятал прическу под головным убором.

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