Джастин Бибер ужаснул поклонников сменой имиджа: «Выглядит как старик»

Джастин Бибер решился на кардинальную смену имиджа: певец побрился налысо. В новом образе исполнителя хита Baby папарацци застали на прогулке по Нью-Йорку в минувшую среду — это был один из тех редких выходов Джастина, когда он не прятал прическу под головным убором.
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