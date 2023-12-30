МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Да, педерастам лучше не в России!«Я без голых вече...
  • Виктор Александров
    С моего дивана я не вижу, а сколько ввозится? Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.Из России выводит...
  • Валерий Бирюков
    Верной дорогой идёте, товарищи.«Деньги растворил...

Байден провел в отпуске почти 40% всего своего президентского срока

Байден провел в отпуске почти 40% всего своего президентского срока

Фото: Global Look Press/CNP/POOL/Oliver Contreras Американский президент Джо Байден провел 418 дней (39% своего президентского срока) в отпуске, по данным Vacation Tracker Национального комитета Республиканской партии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх