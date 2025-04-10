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Царьград

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Киргизия перенесла День Победы на 8 мая из-за визита Жапарова в Москву

Киргизия перенесла День Победы на 8 мая из-за визита Жапарова в Москву

Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Москву для участия в Параде Победы 9 мая. В связи с этим праздничные мероприятия в Киргизии перенесены на 8 мая.

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