В ноябре часть пенсионеров получит увеличенные пенсионные выплаты. Право на надбавку имеют несколько категорий граждан: россияне, которым в октябре исполнилось 80 лет; лица, которым впервые установили I группу инвалидности; пенсионеры, имеющие на иждивении нетрудоспособных членов семьи.