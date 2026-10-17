В ноябре часть пенсионеров получит увеличенные пенсионные выплаты. Право на надбавку имеют несколько категорий граждан: россияне, которым в октябре исполнилось 80 лет; лица, которым впервые установили I группу инвалидности; пенсионеры, имеющие на иждивении нетрудоспособных членов семьи.
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