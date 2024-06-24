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США обвинили Саудовскую Аравию в терактах 11 сентября

США обвинили Саудовскую Аравию в терактах 11 сентября

После отказа Саудовской Аравии продлевать контракт на торговлю нефтью за доллары США нашли виновника гибели башен-близнецов 11 сентября 2001 года.

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