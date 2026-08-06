Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 399 подписчиков

Хуснуллин: России необходимо рассмотреть создание ж/д выхода к Индийскому океану

Хуснуллин: России необходимо рассмотреть создание ж/д выхода к Индийскому океану

Это нужно на случай рисков в Босфоре и Ормузе, отметил вице-премьерРоссии необходимо проработать железнодорожный выход к Индийскому океану на случай рисков в Босфоре и Ормузе, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии