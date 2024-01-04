Хоррор The Bridge Curse 2: The Extrication выйдет в 2024 году на консолях и ПК Разработанный Soft...

Хоррор The Bridge Curse 2: The Extrication выйдет в 2024 году на консолях и ПКРазработанный Softstar Entertainment хоррор The Bridge Curse 2: The Extrication выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch наряду с ранее анонсированным релизом на PC (Steam) в 2024 году, объявил японский… источник.
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