Процессы и результаты

Читаю комменты и понимаю, что нужно дополнительно пояснить логику моих рассуждений и построений.Достаточно распространённый аргумент, когда я пишу о проблемах ЕС и США, заключается во фразе «Ну и что, что у них там забастовки, это не приводит к смене власти/политики».