В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили подробности вчерашней аварии По предварительной информации, 06 апреля в 03-30 час.
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В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили подробности вчерашней аварии По предварительной информации, 06 апреля в 03-30 час.