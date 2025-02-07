Психотерапевт Крашкина: мозг воспринимает тесноту в транспорте как угрозу

Это вызывает стресс и дискомфорт Ограниченное пространство мозг воспринимает как потенциальную опасность, отсюда и боязнь тесноты в транспорте, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.