Психотерапевт Крашкина: мозг воспринимает тесноту в транспорте как угрозу

Это вызывает стресс и дискомфорт Ограниченное пространство мозг воспринимает как потенциальную опасность, отсюда и боязнь тесноты в транспорте, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
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