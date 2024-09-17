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Закон, порядок, государство

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Сотрудники уголовного розыска задержали в Ростовской области мужчину, изготавливавшего оружие и боеприпасы

Транспортные полицейские Сальского линейного отдела МВД России на транспорте в результате проведения оперативно–профилактического мероприятия «Оружие» выявили 43-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

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Комментарии
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ИА
Ирина Александровна
Не велико достижение! Изъяли всего 1 пистолет, и тот сигнальный. Подозреваемый - явно не оружейник украинских диверсантов или российских бандитов.
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