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Царьград

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Нет ни машины, ни денег: Раскрыта популярная мошенническая схема дилерских центров

Нет ни машины, ни денег: Раскрыта популярная мошенническая схема дилерских центров

"Readovka" рассказала, как обманутые граждане пытаются вернуть свои деньги за продажу машинВ 2024 году жительница Москвы обратилась в дилерский центр, чтобы побыстрее продать свою машину.

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