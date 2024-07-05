Продавцы и владельцы ПВЗ обратились с просьбой изменить закон о маркетплейсах

АНО по защите прав участников электронной коммерции «Федеральное общество сетевой торговли» (ФОСТ) подготовило и направило премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой вернуть на доработку законопроект о маркетплейсах, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей организации.