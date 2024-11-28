Подмосковье вошло в число самых читающих регионов России

Итоги всероссийского конкурса «Самый читающий регион» подвели 27 ноября. Московская область вошла в число лауреатов и получила награду за проект «Фантастика в чертежах: „конструктор будущего“ Сергея Королева», который объединил предприятия Роскосмоса с библиотеками и школами региона.