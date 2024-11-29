В Литве назвали грузин настоящими европейцами после решения Тбилиси по ЕС

Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил поддержку Грузии, назвав ее народ настоящими европейцами после решения Тбилиси приостановить переговоры по членству в Евросоюзе.
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