Колодец мудрости: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября Юлия ЧинковаС каждым новым неделей мы погружаемся в мир предсказаний и советов, которые могут помочь нам лучше понять происходящее вокруг.
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