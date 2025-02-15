Спрос на золото не управляем – Китая и Россия сталкиваются с дефицитом драгметалла Татьяна АрестоваБанки Китая и России сталкиваются с дефицитом золота на фоне высокого внутреннего спроса, который сопровождается стремительным ростом цен.
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