Спрос на золото не управляем – Китая и Россия сталкиваются с дефицитом драгметалла Татьяна АрестоваБанки Китая и России сталкиваются с дефицитом золота на фоне высокого внутреннего спроса, который сопровождается стремительным ростом цен.