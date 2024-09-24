Актер Клифтон Дункан высказался против продвижения повестки и оскорблениям...

Актер Клифтон Дункан высказался против продвижения повестки и оскорблениями актеров своей аудиторииАктер Клифтон Дункан, который снялся в сериалах “Элементарно”, “Плоть и кости”, “Хорошая борьба”, а так же в ряде других проектов, высказал своё сильное возмущение касательно так называемой “woke-эпохи” и тому, что сейчас многие актеры позволяют… источник.