Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленский внезапно прибыл в ОАЭ

Зеленский внезапно прибыл в ОАЭ

Украинский лидер Зеленский прилетел с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. «Официальный визит вместе с первой леди в Объединенные Арабские Эмираты», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

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