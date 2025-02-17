Зеленский внезапно прибыл в ОАЭ

Украинский лидер Зеленский прилетел с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. «Официальный визит вместе с первой леди в Объединенные Арабские Эмираты», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.
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