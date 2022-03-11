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Sun: британского наемника приняли за российского шпиона и избили на Украине

Sun: британского наемника приняли за российского шпиона и избили на Украине

Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency/Global Look Press Британский наемник Джейсон Хэй подвергся жесткому допросу и избиению на Украине, после того как украинские военные приняли его за «российского диверсанта», сообщает британский таблоид Sun.

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