Европу судят по шариату. Но она сопротивляется

Позитив для оптимистовПолитикаЕвропу судят по шариату. Но она сопротивляется © AFP 2021 / Chaideer Mahyuddin Читать ria.ru в МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Галия Ибрагимова.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyОни ходят по улицам российских городов толпой или поодиночке . Но чаще толпой . Их жены носят на голове платок, а часто закутываются в тряпки с головы до ног . Их дети наводнили и детские площадки и школы и детские сады . Они работают на стройках и дворниками . Но все чаще начинают осваивать новые сферы. И все чаще преобладающими именами в списках детей в образовательных учреждениях являются имена типа Магомеда и Зухры . Это они - мигранты .Как же меня бесят статьи о мигрантах, где авторы пишут все как и положено: да, они совсем распоясались, да, гетто, да боятся русские ходить по улицам, да, примеры приводят из последних новостей ( их, надеюсь, все знают ?) А в конце статей такая обязательная приписочка : ой ребята, вы не подумайте, я очень и очень толерантен, но вот это самое ...обнаглели же .. вот и пишу . Ребята ! Если бы хоть один русский позволил себе ( кстати неважно где, в России или в том же Таджикистане ) хоть половину того, что вытворяют мигранты в нашей стране, то в здравом уме и твердой памяти такой смельчак бы точно не остался . Что удивительно, путешественники по Средней Азии и, скажем, Чечне почти все пишут о гостеприимстве местных, о внимательности к путникам .. А кто же тогда тут то, в России ? Что случилось с милыми и улыбчивыми ребятами ? Как - то я сделала замечание в маршрутке двум смуглым друзьям, когда они сморкались и кашляли на весь салон, меня поддержали люди, а вообще -то на их лицах читалась злость и еще изумление : как так, какая -то женщина( русская !) смеет делать замечание горным орлам ? Почему мигранты забывают правила поведения и( или ) не умеют себя вести ? Первый пункт : А они и не умели ! Если иметь в виду, что Среднеазиатские страны( например !) - это сельскохозяйственные страны, то какие там, в глубинках, могут быть школы и вообще воспитание, плюс , конечно, традиции .Не, ну а что, можно же забыть, что ты не в ауле и остановить автобус, дабы помолиться . Чего нет то ? А вот второй пункт уже посерьезнее, как говорят наши критики -аналитики . Все делается для того, чтобы зацепиться в России, чтобы перевести сюда ораву родни . Цель: подстроить Россию под себя . Что дальше ? Еще несколько лет, и в высших эшелонах власти будут азиатские и кавказские национальности . И все, можно будет собирать вещи и ехать в кишлак . Ну а что, они сюда , мы туда . Мое понимание и принимание улетучились после серии происшествий в Москве ( специально не пишу соответсвующее слово ), так что в этой статье никакого постскриптума на тему : ох, как я на самом деле переживаю за несколько хороших Магомедов и Зулейх . Не переживаю, поскольку их настолько мало, что это даже не капля в море, а еще меньше . "Нет плохой нации, есть плохие люди", ну что же, можно повторять эту мантру, пока петух не клюнет в одно место.Комментировать
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