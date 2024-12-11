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Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада

Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада

Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада Сирийская оппозиция публично казнила Сулеймана Асада, двоюродного брата бывшего президента страны Башара Асада,  Казнь была исполнена на площади в городе Латакия, где Асад был повешен с помощью подъемного крана.

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Комментарии
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Амара Карпова
Животные🤮
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15 час.
Федор Родников
Не оскорбляйте животных они чище этих существ.
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15 час.
Амара Карпова
Увы вы правы!!!
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15 час.

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